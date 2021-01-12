غدا.. نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس المحترفات بين سابالينكا وميتوفا

المصدر: وام

حسمت النجمة البيلاروسية ارينا سابالينكا تأهلها إلى نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات، وذلك بفوزها الكبير على اللاعبة اليونانية ماريا سكاري بنتيجة مجموعتين دون رد /6-3 و6-2 /، ضمن مواجهات المربع الذهبي للبطولة التي جرت اليوم الثلاثاء في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، لتواصل المصنفة العالمية العاشرة عروضها القوية بتحقيقها الفوز الرابع عشر على التوالي، بالتزامن مع انطلاقة موسم التنس العالمي من بوابة أبوظبي التي تحتضن البطولة للمرة الأولى.

كما نجحت الروسية فيرونيكا كودير ميتوفا في تحقيق فوز مهم أيضا على الأوكرانية مارتا كوستوك بنتيجة مجموعتين دون رد / 7-6 و 6-4/، ليضمن لها التأهل إلى نهائي البطولة الذي يقام غدا في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بلقائها مع ارينا سابالينكا في واحدة من أقوى المواجهات التي ستشهدها منافسات الفردي في البطولة، في ظل العروض المميزة للاعبتين خلال مشوار البطولة التي أقيمت على مدار 8 أيام، وشهدت مشاركة 113 لاعبة يمثلن نخبة لاعبات التنس المحترفات في العالم، بإشراف اتحاد لاعبات التنس المحترفات وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

ويمثل نهائي البطولة الحلم الكبير بالنسبة للنجمة البيلاروسية ارينا سابالينكا الطامحة لاقتناص اللقب وتحسين مركزها في التصنيف الدولي لتصبح في الترتيب السابع عالمياً، ما يمثل أعلى تصنيف في مسيرتها في ملاعب التنس العالمية، كما يعد النهائي هو الأول من نوعه في مسيرة اللاعبة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا خلال مشاركاتها في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، ونجحت كودير ميتوفا من تحقيق نتائج قوية ومميزة في مشوار البطولة وكان أبرزها الإطاحة بالمصنفة الثانية عالميا الأوكرانية "إيلينا سفيتولينا" ضمن مواجهات الربع نهائي.

كما سيقام غدا الأربعاء نهائي منافسات الزوجي في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 565,530 ألف دولار أمريكي، حيث تحصل بطلة منافسات الفردي على أكثر من 68 ألف دولار أمريكي و470 نقطة، فيما تحصل صاحبة المركز الثاني على أكثر من 50 ألف دولار أمريكي، وأكثر من 26 ألف دولار لصاحبة المركز الثالث، في حين تحصل بطلة منافسات الزوجي على جائزة مالية تبلغ قيمتها أكثر من 7 آلاف دولار و470 نقطة.

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