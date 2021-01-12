دبي تستضيف سباق هانكوك 24 ساعة العالمي بعد غد

المصدر: وام

تستضيف حلبة دبي أوتودروم سباق هانكوك 24 ساعة العالمي الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي و ينطلق بعد غد .

وتقام النسخة الـ 16 من التحدي أيام الخميس والجمعة والسبت 14 و15 و16 يناير الجاري بمشاركة 250 سائقا من 33 جنسية مختلفة بواقع أربعة سائقين يتناوبون على القيادة في كل سيارة ويبلغ عدد السيارات المشاركة 54 سيارة من مختلف أنواع السيارات التي تضم 12 نوع من السيارات العالمية يتنافسون على مدار 24 ساعة متواصلة.

وتستضيف دبي الجولة الافتتاحية لسلسة سباقات 24 ساعة لعام 2021 والتي تتضمن تسع محطات عالمية وينطلق السباق الرئيسي في الساعة 3:00 مساء يوم الجمعة ويتم الإعلان عن الفائز في السباق بعد 24 ساعة من الانطلاق أي في الساعة 3:00 مساء يوم السبت 16 يناير 2021.

وتضم قائمة المشاركين هذا العام نخبة من أفضل السائقين العالميين من بينهم خمسة سائقين فازوا بلقب هذه البطولة من قبل في فئة جي تي 3 الأكثر إثارة وستتجه الأنظار إلى البطل الإماراتي خالد القبيسي الذي حطم الرقم القياسي بالفوز في هذه البطولة فهو حامل لقب النسخة السابقة والتي فاز فيها مع فريق بلاك فالكون مرسيدس – ايه إم جي تي 3 ويعد فوزه العام الماضي هو اللقب الثالث في البطولة حيث فاز مرتين سابقتين عام 2012 وعام 2013.

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