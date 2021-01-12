الحزامي عضواً في جائزة «ذا فيرست» العربية

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

تم اختيار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ضمن عضوية اللجنة العليا لجائزة ذا فيرست «الأول عربياً»، والتي ستكون على مستوى كرة القدم العربية، وستقام تحت شعار «عيد الرياضة العربية على أرض مصرية» خلال صيف 2021 بالعاصمة المصرية القاهرة، وتعنى الجائزة باختيار «الأول عربياً» في كرة القدم على مستوى الدوريات العربية وعلى مستوى المحترفين خارجياً، على أن يتم الاختيار من قبل اللجنة الفنية الخاصة، وتتمثل أهداف الجائزة في توطيد العلاقات الرياضية العربية على كل المستويات بشكل عام وتحفيز المبدعين العرب بشكل خاص في كرة القدم. وأوضح الحزامي:

تسهم مثل هذه الجوائز في تواصل الرياضيين العرب مع بعضهم البعض تحت مظلة الجائزة والتشجيع على مزيد من الإبداع والتطور.

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