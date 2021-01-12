أساطير الجوجيتسو في «جولة أبوظبي غراند سلام» بموسكو فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد عدد كبير من أساطير ونجوم الجوجيتسو في العالم، ومن المصنفين الأوائل مشاركتهم في الجولة الثالثة من النسخة السادسة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي ستقام في موسكو 7 فبراير المقبل، ومن أبرزها البطلة البرازيلية جابريلي باسينها «ملكة البساط» في 2019 والمصنفة الأولى في العالم، ومواطنتاها لاريسا بايز، وكلير سييفينون، إضافة إلى النجوم فرانشيسكو جوناس أندريد، وكاليل سانتوس.

والبحريني علي منفردي، وتشارليز نيجرومونتي، وجايمي كانوتو، وإيجور سيلفا، ولاريسا بايز، وبطل وزن الـ77 كجم في جولة ريو غراند سلام الأخيرة البرازيلي لوكاس جيلبيرتو. وتقام المنافسات لفئات البالغين والأساتذة من أصحاب الأحزمة البنفسجي والبني والأسود رجال وسيدات.

وأفاد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بأن جولة موسكو غراند سلام أصبحت واحدة من أهم الجولات مشيراً إلى أن روسيا من الدول التي تتطور بشكل لافت ومتسارع في اللعبة،وهم يملكون مشروعاً واعداً لتطوير اللعبة وصناعة الأبطال.

ويحرصون على التواصل المستمر مع اتحاد الإمارات ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو للاستفادة من تجربة الإمارات في نشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال، ويطالبون بزيادة عدد البطولات التي تنظمها الرابطة هناك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية في موسكو، وبعد المشاركات العديدة لهم في البطولات التي تنظمها الإمارات.

شكر

ووجه الهاشمي الشكر لسفارة الدولة في روسيا، وعلى رأسها الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، على الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها لإنجاح كل الجولات والأحداث التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في روسيا.

وقال: تجربتنا الرائدة في نشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال في المدارس والأندية والمؤسسات والأكاديميات الخاصة، وتجربتنا الاحترافية في تنظيم كبرى البطولات في كل القارات ملك للجميع، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة منها أو حتى استنساخها لأن ذلك سيثري المنافسة، ويسهم بشكل قوي في إنجاح مساعي اعتماد اللعبة أولمبياً، وبالتالي ليس غريباً أن يفوق عدد البطولات التي تنظمها الإمارات خارج حدودها 80 بطولة دولية في العام.

ثقة

وحول حرص أبرز المصنفين العالميين على المشاركة بجولة موسكو قال الهاشمي: هذا دليل واضح على ثقة الأبطال في النجاح التنظيمي الإماراتي، وعلى تطبيق رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لأعلى معايير الوقاية الصحية ضمن الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البروتوكول الطبي، ونحن فخورون بأن جولاتنا مستمرة حول العالم برغم «كورونا».

وبالنجاحات التي تحققت في جولتي ميامي وريو دي جانيرو وأضاف: تعد بطولات الجوجيتسو التي تنظمها الإمارات، الوحيدة التي تقام في العالم حالياً، ونحن مستمرون في تحدي الظروف لتحويل جائحة «كورونا» وتأثيراتها السلبية على العالم إلى قصة نجاح في الإمارات، وطالبت بالاستمرار في تطبيق القوانين الجديدة لإلغاء الأفضليات وتحويلها إلى نقاط، واللجوء إلى الدقيقة الذهبية في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

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