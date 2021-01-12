أوسماك بطلة شطرنج سيدات الشارقة

المصدر: الشارقة – عدنان الغربي

حصلت الأوكرانية لوليا أوسماك على لقب النسخة 11 لبطولة الشارقة الدولية الافتراضية لشطرنج السيدات، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بين 7 و9 يناير الجاري، تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبمشاركة أكثر من 500 لاعبة من 50 دولة.

وتصدرت أوسماك جدول الترتيب العام للبطولة بـ7 نقاط، فيما جاءت اللاعبة البلغارية أونتوانيتا ستيفانوفا في المركز الثاني بـ6.5 نقاط، وحصلت الأستاذة الدولية الأذرية جوناي محمد زاده على المركز الثالث بـ 6 نقاط، والبولندية مونيكا سوكو على المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، كما توجت وفية المعمري بلقب أفضل لاعبة إماراتية، والمصرية وفاء شروق بلقب أفضل لاعبة عربية، وعائشة سرحان المعيني أفضل لاعبة في نادي الشطرنج والشارقة للفتيات بالشارقة.

نجاح

وصرحت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً على مستوى الإقبال والتنظيم، موضحة أن تنوع المدارس الشطرنجية المشاركة يمنح لاعبات الإمارات فرصة اكتساب المزيد من الخبرة، وقالت: سعداء بنجاح البطولة التي حققت أهدافها، ونطمح للأفضل، لقد شكلت البطولة فرصة جيدة للاعباتنا للاحتكاك مع مدارس شطرنجية متنوعة وهذه نقطة إيجابية ستساعدهن على تحسين تصنيفهن، مؤكدة أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يبذل كل جهوده من أجل تطوير اللعبة والارتقاء بمستوى اللاعبات حتى يمثلن الإمارات خير تمثيل في مختلف الفعاليات الشطرنجية الدولية.

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