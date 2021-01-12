مواصلة التسجيل في «تحدي دبي لجري السيدات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل مجلس دبي الرياضي استقبال طلبات التسجيل في النسخة الأولى من سباق «تحدي دبي لجري السيدات» الذي ينطلق السبت المقبل تحت شعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء» ويتضمن 4 مراحل في مناطق مختلفة بدبي، وتستمر منافساته حتى 6 فبراير المقبل.

وحث مجلس دبي الرياضي السيدات من جميع الجنسيات ومختلف المستويات البدنية على الإسراع للمشاركة في التحدي الأول من نوعه الذي يمنحهن الفرصة لخوض تجربة فريدة من خلال سباق جديد من نوعه يعشن خلاله أجمل ذكريات ستكون محل فخر واعتزاز لهن.

كما يمثل فرصة للمشاركات والمتابعين للاستمتاع بأجمل المناطق في إمارة دبي، ويمثل إضافة في مجال التعريف بمناطق الجذب للسياحة الداخلية والرياضة المجتمعية ضمن حملة «أجمل شتاء في العالم» ودعم قطاع السياحة الرياضية الداخلية.

تنافس

وتتنافس المشاركات في التحدي على ثلاث مسافات هي 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، وسيتم منح كل مشاركة ميدالية مبتكرة تم تصميمها بأسلوب التجميع حيث تحمل ميدالية المرحلة الأولى شعار حديقة سفاري وجزءاً من اسم دبي، ويتم جمعها مع الميداليات الثلاث التي تحصل عليها المشاركة في المراحل الأخرى، بحيث يتم تجميع 4 ميداليات متفرقة في نهاية المرحلة الرابعة لتكون ميدالية واحدة.

وتحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة، وعند إكمال المراحل الأربع تجمع الميداليات الأربع سويًا لتكوّن معاً الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للمناطق الأربع.

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