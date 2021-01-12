يد الجزيرة تلاقي العين على صالة النصر

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

تحتضن صالة الشيخ راشد بن سعيد بنادي النصر، في السابعة مساء اليوم، مباراة فريقي الجزيرة والعين بكأس الإمارات لكرة اليد، التي تم إعادتها بين الفريقين، بعد أن قبلت لجنة المسابقات في اتحاد اليد احتجاج نادي العين على نتيجة المباراة التي أقيمت بين الفريقين الثلاثاء الماضي وانتهت بفوز الجزيرة 30/‏‏31، ولكن نادي العين قدم احتجاجه على النتيجة والتي أرفقها بشريط فيديو يؤكد وجود خطأ من حكام اللعبة بتسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة والتي ظلمت العين وأسعدت الجزيرة.

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