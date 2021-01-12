«أبطال الثقة» يتألقون في «قوى المعاقين»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حقق أبطال نادي الثقة للمعاقين، نتائج طيبة ضمن منافسات التجمع الأول لألعاب القوى الذي نظمته اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، والذي يمثل باكورة الموسم الرياضي 2020 ـ 2021 على ملعب نادي خورفكان للمعاقين بمشاركة أندية ومراكز المعاقين على مستوى الدولة.

حيث حقق البطل الأولمبي محمد القايد المركز الأول في منافسات 100م و 200م و 400م عدو بالكراسي المتحركة للفئة T34، بينما استطاع البطل العالمي بدر عباس من انتزاع المركز الأول في منافسات 1500م و800م و400م عدو بالكراسي المتحركة للفئة T54، كما شهدت المنافسات تألق اللاعب يحيى محمد البلوشي الذي حقق الأول في منافسات 100م، كما استطاعت البطلة ندى توفيق تحقيق الأول في منافسات 100م للفئة T37.

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