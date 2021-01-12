«المحروسة» بطلة المهرات على مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

توجت المهرة «المحروسة» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بلقب الشوط الثالث المخصص للمهرات من سباق «جزيرة صير بني ياس» لمسافة 1200 متر، في الحفل السادس الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي مساء أول من أمس، وتألف من 6 أشواط، بمشاركة 87 خيلاً، وجاء فوز «المحروسة» بقيادة فابريس فيرون في زمن قدره 1:19:17 دقيقة.

وحلت ثانيا بفارق طول وربع الطول «مميزة» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بقيادة هوجو ليبوك.واستهل الحفل بفوز «جوال الريف» لسيف عشير المزروعي بلقب «جزيرة المارية»، في الشوط الأول الذي بلغت مسافته 2200 متر، وقطع الجواد البطل المسافة في زمن قدره 2:29:06 دقيقة بقيادة الفارس فرناندو جارا، وذهب لقب الشوط الثاني على لقب «جزيرة ياس» لمسافة 1600 متر إلى «إيه إف سفن سكايز» لحميد المنصوري بقيادة برنادرو بينيرو.ثنائية النابودةوانتزع «إيه اف صمود» العائد لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر من سباق «جزيرة دلما»، بقيادة الفارس تاج أوشي قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:20:24 دقيقة.

وحل ثانياً بفارق نصف طول «متحدي» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بقيادة هوجو ليبوك، وتكرر المشهد في الشوط الخامس بنيل خالد النابودة والفارس تاج أوشي لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الأسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر عن طريق الجواد «إيه إف مجالس» قاطعاً المسافة في 1:17:38 دقيقة.واختتم الحفل في الشوط السادس على لقب سباق «جزيرة الريم»، لمسافة 1400 والذي توج به «أدفينتشورش» لأحمد بلقاسم.

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