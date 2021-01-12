ختام ناجح لـ«عمالية» الشارقة الرياضية

المصدر: (الشارقة - إيهاب زهدي)

اختتمت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بنجاح كبير، فعاليات النسخة الثالثة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، التي أقيمت على ملاعب مجلس الشارقة الرياضي في حديقة متنزه الشارقة الوطني، وتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، و«ريتش تارجت» للخدمات الرياضية، وشارك في منافساتها 5 ألعاب، وتنافس فيها 120 فريقاً في ألعاب كرة القدم، السلة، الكريكيت، الطائرة والهوكي.

وتوج فريق شركة الأصباغ الوطنية (أصباغ ناشيونال) بلقب كرة القدم، بفوزه على فريق شركة فاست لمقاولات البناء 1–0، وحل فريق شركة فاست لمقاولات البناء وصيفاً، وجاء في المركز الثالث فريق شرطة الشارقة بعد فوزه الكبير على فريق الدفاع المدني بالشارقة 4-0.

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