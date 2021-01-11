الشارقة للهجن يشكل لجانه الجديدة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن اجتماعه الدوري الثاني بمقر النادي برئاسة مطر علي بن هويدن وحضور أعضاء مجلس الإدارة محمد علي سيف الكتبي ومطر محيان اللكتبي ومحمد عبيد حامد الطنيجي وخليفة مهير علي الخرم الكتبي ومهير عتيق بالرشيد الكتبي.

وتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي ومحمد علي سيف الكتبي نائباً للرئيس، كما تم توزيع أعضاء مجلس الإدارة على اللجان المختلفة فترأس مطر بن هويدن لجنة الخدمات المساندة وعضوية محمد علي سيف الكتبي ثم لجنة الشؤون القانونية برئاسة محمد عبيد حامد الطنيجي وعضوية مهير عتيق بالرشيد وتولى خليفة مهير علي الخرم الكتبي لجنة الإعلام والتحول الرقمي وعضوية مطر محمد محيان الكتبي وترأس محمد علي سيف الكتبي اللجان الميدانية (الفنية والأمنية) وعضوية محمد عبيد حامد الطنيجي، أما لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي برئاسة مطر محمد محيان الكتبي وعضوية خليفة مهير علي الخرم الكتبي وترأس مهير عتيق بن رشيد لجنة المنازعات و عضوية خليفة سعيد راشد.

كما تم مناقشة الموازنة التقديرية للنادي لعام 2021، وأطلع الاجتماع على جملة من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول اعماله واتخذ حيالها عددا من القرارات التي تصب في مصلحة النادي وتطوير سباقات الهجن، وأشاد مطر علي بن هويدن رئيس مجلس الإدارة بالدور الكبير الذي تقوم به اللجان من اجل انجاح السباقات التي تقام على ميدان الذيد لسباقات الهجن من أجل رفع راية الإمارة الباسمة عالياً.

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