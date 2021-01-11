اكتمال عقد المربع الذهبي لبطولة أبوظبي المفتوحة للتنس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تأهلت المصنفة العالمية العاشرة البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى نصف نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات، بعد فوزها على المصنفة الـ19 الكازاخية ايلينا ريباكينا 2 -1، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي التي جرت اليوم، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وذلك بإشراف اتحاد لاعبات التنس المحترفات وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مبادلة ومدينة زايد الرياضية وهيلث بوينت.

وخسرت الأمريكية صوفيا كينين المصنفة الـ4 من المصنفة الـ22 اليونانية ماريا سكاري 2 -0، كما خسرت الإسبانية سارة تورمو المصنفة الـ66 من الأوكرانية مارتا كوستوك المصنفة 99 بنتيجة 2 -1، بعد مباراة قوية من الطرفين، وفشلت المصنفة 5 الأوكرانية سفيتولينا في التأهل إلى الدور النصف النهائي بعد خسارتها من الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 46 بنتيجة 2 -1 في آخر لقاءات دور الثمانية، وتقام منافسات الدور نصف النهائي (الفردي) غداً لمعرفة المتأهلتين للمباراة النهائية، حيث تلتقي البيلاروسية سابالينكا باليونانية سكاري الساعة 12 ظهراً، ويليها لقاء الأوكرانية كوستوك بالروسية كوديرميتوفا.

وفي منافسات الزوجي خسرت الأمريكية بريدي المصنفة الـ24 والإسبانية موغروزا المصنفة الـ 15 من الألمانية سيغموند المصنفة 51 والروسية زفوناريفا المصنفة الـ40 بنتيجة 2 -1، وفازت اليابانيتان أوياما وسيباهارا على التايبيه هيسة والتشيكية كريجيكوفا، ليلتقي الفريقان الفائزان لتحديد الطرف الأول في نهائي البطولة غداً، فيما فازت الأمريكية كينين والأسترالية تومليجانوفيك على الفرنسية روس والسلوفينية زيدانسيك 2 -0، ليلتقيا بالأمريكية كارتر والبرازيلية ستيفاني في العاشرة صباح اليوم لتحديد الطرف الثاني في نهائي الزوجي.

ويسدل بعد غدٍ الستار على منافسات النسخة الأولى من بطولة أبوظبي الدولية لتنس السيدات المحترفات (500) نقطة، التي أقيمت في الفترة ما بين 6 - 13 يناير الجاري، بلقاء نهائي الفردي ولقاء نهائي الزوجي على الملعب الرئيسي في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

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