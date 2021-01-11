إعادة مباراة العين والجزيرة لكرة اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إعادة مباراة الجزيرة والعين في كأس الإمارات، لوقوع خطأ تحكيمي بشأن نتيجة المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي بين الفريقين في ختام الدور التمهيدي للبطولة وانتهت بفوز الجزيرة 31 - 30،، وتم قبول احتجاج العين على النتيجة والخطأ الذي ارتكبه حكام المباراة، شكلاً ومضموناً، وتقرر إقامة المباراة بعد غد بصالة النصر في دبي، ويحصل الفائز على صدارة المجموعة الأولى ويلعب مع الفائز من مباراتي الشارقة وشباب الأهلي، في الدور النهائي للبطولة.

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