طائرة العين تتعاقد مع باريس

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

أعلنت شركة العين للألعاب الرياضية، عن تعاقدها مع الإيطالي ماتيو باريس (37 سنة)، كمعد للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي العين، حتى نهاية الموسم الحالي، ورحب عبد الله الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة العين للألعاب الرياضية، باللاعب الإيطالي، متمنياً أن يقدم الإضافة المرجوة، وأكد أن التعاقد تم بعد الاجتماع مع اللجنة الفنية للطائرة بالنادي، والاتفاق على أن هناك متطلبات للفريق، على أن يتم تلبية باقي الاحتياجات قريباً، لعودة الفريق للمنافسة على البطولات المتبقية لهذا العام.

وأشاد باريس بحفاوة الاستقبال، قائلاً: «سعيد بانضمامي لأسرة كرة الطائرة بنادي العين، وعلى الترحيب الجميل الذي حظيت به فور وصولي لمدينة العين، وفي زيارتي الأولى لمنطقة الخليج والإمارات، وأتمنى أن أقدم الإضافة المتميزة للفريق، خلال المنافسات المتبقية هذا الموسم». وأشار إلى أنه يعلم جيداً، أن العين صاحب إنجازات بكرة الطائرة على المستوى المحلي، ويملك عدت بطولات، محاولاً بذل كل ما بوسعه، للمحافظة على وجود العين في منصات التتويج.

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