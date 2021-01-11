سهيل المري يتألق في ختام «دبي كايت سيرف»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

خطف المتسابق رقم 100 بطلنا سهيل عبدالرحمن المري الأضواء في اليوم الختامي لمنافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات (كايت سيرف) والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في موسم 2020 ـ 2021 وعلى مدار يومين في شاطئ نسناس، وحققت البطولة التي ينظمها النادي للموسم الرابع على التوالي، بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم من المحترفين والهواة من نجوم الإمارات والمقيمين وأيضاً الأبطال العالميين.

وأحرز بطلنا سهيل عبدالرحمن المري أفضل معدل خلال منافسات هايدروفويل التي جرت يوم أول من أمس، وشملت على 7 سباقات في الفئة الوطنية متفوقاً على زميليه المتسابق رقم 33 أحمد ضاحي المحيربي الذي احتل المركز الثاني، والمتسابق رقم 85 غيث الغيث الذي جاء في المركز الثالث.

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