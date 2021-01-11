سباق السيدات في «السلم للدراجات الهوائية» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تقام منافسات سباق السيدات الإماراتيات لفئة الهواة، ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وأكملت اللجنة المنظمة ترتيباتها ليومين حافلين على مدار 48 ساعة متواصلة، حيث سيقام سباق السيدات الإماراتيات لفئة الهواة اليوم لمسافة 75 كلم، على أن يليه مباشرة سباق «النخبة» للمحترفين الرجال لمسافة 157 كلم، وفتحت اللجنة المنظمة باب التسجيل في الأيام الماضية واستقبلت طلبات المشاركة من أفضل المتسابقين من داخل وخارج الدولة، حيث يشمل سباق المحترفين «النخبة» جنسيات المواطنين والأجانب المقيمين ودول مجلس التعاون الخليجي بواقع 10 مشاركين من كل دولة بمجموع 110 متسابقين.

توجيهات

وقال عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم وتمكين المرأة، جعلت اللجنة المنظمة تحرص على تثبيت سباق السيدات الإماراتيات كحدث رئيس بعد نجاح النسخة التجريبية في العام الماضي، وهو ما جعلنا أيضاً نطلق سباقاً تجريبياً للنخبة للمحترفات والذي يأتي مواكبة للمستويات المتطورة التي تشهدها البطولة، وتجاوباً مع الإقبال الكبير للمشاركة من كافة الفئات والرغبة في خوض منافسات البطولة التي نتشرف بكونها أصبحت علامة بارزة على الساحة الإقليمية والعالمية.

كما أكد الفلاسي، أن سباق النخبة للرجال أصبح وجهة لأفضل المتسابقين من داخل وخارج الدولة، وهو ما تعكسه قائمة المشاركين في السباق الذي يقام بعد غدٍ في محمية المرموم.

03

أعلنت اللجنة المنظمة عن تنظيم سباق «النخبة» للسيدات المرة الأولى بشكل «تجريبي» في شهر فبراير المقبل، ويشارك فيه فرق المنتخب المحترفات الإماراتيات ولاعبات الأندية الإماراتيات والمتقاعدات من الأندية ممن لم يتجاوزن 3 أعوام من موعد الاعتزال، وجميع المحترفات والمقيمات الأجانب في الدولة شرط أن تكون الإقامة فترة أكثر من عام واحد، وذلك ضمن أبرز الأحداث الجديدة التي تشهدها النسخة الخامسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز