فيصل القاسمي يترأس اجتماع «الدراجة العربية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ترأس الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، رئيس مجلس إدارة مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، الاجتماع الأول للمركز، الذي عقد أول من أمس، بحضور كامل أعضاء مجلس إدارته، ومديره العام، المستشار إسماعيل سالم الحوسني، وتم خلال الاجتماع، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع، استعراض بنود جدول الأعمال، والموافقة عليها، والمتمثلة في الخطة التشغيلية للأعوام 2021-2023، والدورات والبرامج التدريبية المقترحة للعام الحالي 2021، والميزانية التشغيلية المقترحة للعام الحالي 2021، كما تم الاستماع لعدد من المقترحات التي تقدم بها الأعضاء، والتي تخدم عمل المركز خلال المرحلة المقبلة، وتقرر اعتمادها، وتكليف مدير عام المركز، لتضمينها في الخطة التشغيلية للمركز، لكي يتم العمل على تنفيذها، وفق البرنامج الزمني المعتمد.

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