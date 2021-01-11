منافسة قوية في دوري «الصيد بالصقور»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انطلقت، أمس، أولى جولات دوري الإمارات للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي تقام في موقع بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، وتقام بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي. وشهدت الجولة الافتتاحية لدوري الإمارات للصقور، التي تقام بنظام تنافس كل فريق مع الآخر بأربعة صقور، تقطع مسافة الشوط، تعادل فريقي الغربي وحبشان 2-2، وتعادل فريقي دبي والطف بالنتيجة نفسها 2-2، وتفوق الصيرمي حامل اللقب على نوماس 3 - 1، وتعادل النخبة والإمارات 2-2، وفاز فريق ند الشبا على صقور العين بنتيجة 3 - 1.

وستقام اليوم الجولة الثانية ضمن منافسات النسخة الثانية لدوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة 10 فرق. وتقام في الجولة الثانية 5 مواجهات، تجمع بين كل من: نوماس والنخبة، الطف والصيرمي، ند الشبا والإمارات، صقور العين والغربي، حبشان ودبي.

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