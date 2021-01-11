150 لاعباً ولاعبة في انطلاقة منافسات «أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أنشطة وبرامج الموسم الرياضي 2020 – 2021 لأصحاب الهمم، والتي أقيمت بتنظيم من اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، والتي احتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم، في مسابقات كرة الطاولة، فيما احتضن مضمار وميدان نادي خورفكان لأصحاب الهمم، مسابقات ألعاب القوى، والتي حظيت بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة، يمثلون أندية أصحاب الهمم في الدولة.وقد جاءت هذه العودة، بعد الانقطاع الطويل الذي فرضه انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وأكدّ ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، على أهمية عودة المنافسات الرياضية لأصحاب الهمم، وأشار إلى ضرورة رفع التحديات في هذه البطولات، التي تلعب دوراً هاماً للغاية، في اكتشاف أبطالنا من أصحاب الهمم، الذين يستطيعون تحقيق أفضل النتائج، والذين يمتلكون القدرة على المشاركة في أهم المحافل الرياضية العالمية، ورفع علم دولة الإمارات، ليبقى مرفرفاً بأهم المحافل العالمية.

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