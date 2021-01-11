دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو السبت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستعد نخبة لاعبي الجوجيتسو المنتسبين إلى مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة لانطلاق موسمهم التنافسي الجديد السبت المقبل، وذلك عبر مشاركتهم في الجولة الأولى من دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو والذي تستضيفه الصالة الرياضية في نادي النصر بدبي.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن مجتمع الجوجيتسو يتطلع بشغف إلى انطلاق الموسم الجديد، بعد عام من التحديات، وإلى هذه البطولة الغالية التي تتيح بنظامها الأحدث مشاركة أوسع للاعبين، كما تشكل فرصة كبيرة أمامهم للتعلّم والتطوّر والاحتكاك وخوض المنافسات التي تعزز خبرتهم وتؤهلهم إلى نيل الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

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