سيدات النصر «ملكات كرة اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

واصلت سيدات كرة اليد بنادي النصر، تألقهن بساحات كرة اليد، للسنة الثانية على التوالي، باحتفاظهن ببطولتي الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، أول من أمس، بعد فوزهن على فريق سيدات الجزيرة 34/‏‏24، ليؤكدن سيطرتهن المطلقة على بطولات اللعبة، ويحسب لبنات القلعة الزرقاء هذا الإنجاز، خاصة أن الفريق لم يمضِ على تكوينه سوى ثلاث سنوات، لكنهن أثبتن حضورهن، وكسرن احتكار فريق سيدات الجزيرة لهذه اللعبة، والذي استمر على مدار 7 سنوات.

كانت بداية مشوار الإنجاز، بفوز فريق سيدات اليد بنادي النصر ببطولة الدوري العام، بالفوز على سيدات الجزيرة 29/‏‏22، ثم الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام سيدات الجزيرة أيضاً.

وأكد مروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أن فوز بنات اليد في القلعة الزرقاء، بثنائية الموسم، وهو الثاني على التوالي، إنجاز يحسب لهذا الفريق الوليد، رغم حداثة تكوينه، مرجعاً ذلك الإنجاز، والذي وصفه بالرائع، إلى الدعم والمتابعة من شركة النصر الألعاب الرياضية بالنادي، للوقوف على جهوزية جميع الفرق، بتوفير جل سبل النجاح، لتحقيق الطموحات المنشودة.

وقالت نسرين علي بن درويش رئيسة قسم الأنشطة النسوية بالقلعة الزرقاء، مشرفة كرة اليد، أن ما حققته بناتنا يعود للدعم والرعاية والاهتمام الذي يحظى به الفريق، كما غيره من فرق القلعة الزرقاء، من قيادة النادي، وإدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وتوفير كل متطلبات النجاح لها، والعمل بروح الفريق الواحد، موجهة للجميع جزيل الشكر.

ضم الفريق البطل، اللاعبات: روضة عيسى، نورة سالم خلفان، أماندا داسيلفا، ديما محمد طالب، أمسيات داوود، خديجة فهد عبيد، مريم عبد الله إسماعيل، ابتسام سعيد الكعبي، لطيفة مبارك، فاطمة المعمري، ريم البلوشي، باتريسيا داسيلفا، وسارة البلوشي، والمدرب رضا أبو نوح، والإدارية فاطمة جبر، وريان مصطفى، والمشرفة نسرين بن درويش رئيسة قسم الأنشطة الرياضية النسوية بالنادي.

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