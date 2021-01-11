افتتاح بطولة الدوحة للماسترز للجودو اليوم

المصدر: (الدوحة - البيان الرياضي)

يفتتح لاعبنا فيكتور بمباراته مساء اليوم منافسات بطولة الدوحة للماسترز للجودو 2021 التي ينظمها الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وذلك بصالة الوسيل الرياضية للخدمات المتعددة بالدوحة، مع اللاعب الأوزبكي توريفك المصنف ثامناً.

وتشهد البطولة التي تعتبر أولى بطولات الاتحاد الدولي الكبرى مشاركة أفضل 16 لاعباً ولاعبة من المصنفين الأوائل عالمياً في كل وزن، وهي مؤهلة لأولمبياد طوكيو من خلال مشاركة 399 لاعباً.من جانبه، حث محمد بن ثعلوب الدرعي، اللاعب فيكتور على ضرورة بذل الجهد خلال تلك المشاركة الافتتاحية، والتي تعد في نطاق الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، والذي تأهل لمنافساتها بالنقاط، فيما يتواصل الإعداد له وفقاً للبرنامج قبل انضمام المدرب الجديد المتوقع التوقيع معه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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