مونديال اليد في مصر بدون جمهور

المصدر: البيان الرياضي

تقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد في مصر بمشاركة 32 منتخب بدون أي حضور جماهيري وتجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر وتشيلي يوم الأربعاء المقبل.

واتخذ القرار بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري، وبحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة، وحسين لبيب مدير البطولة.

وتستضيف مصر المونديال في الفترة ما بين 13 إلى 31 من يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة في تاريخ الحدث العالمي، والذي يقام في ظروف استثنائية في ظل تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19».

وكانت هناك موافقة مسبقة على حضور جماهيري في المونديال بنسبة 20% من سعة كل صالة من الصالات الأربع التي تستضيف الحدث، وهي الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، وصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب بالإسكندرية.

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