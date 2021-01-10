40 دراجاً مواطناً إلى نهائيات «السلم للدراجات »

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأهل أمس 40 دراجاً لخوض نهائيات منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية المقامة يوم 25 الجاري، الذي يقام بدعم وتوجيهات «مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل»، وبتنظيم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، جاء التأهل خلال السباق التأهيلي الثالث الذي أقيم لمسافة 90 كم، بمنطقة القدرة بسيح السلم في دبي بمشاركة 134 دراجاً.

وحقق الدراج خالد علي ثاني، من فريق الشعفار جميرا، المركز الأول، تلاه عبد الله الأملح، ثم كايد الذباحي «تريك إم سفن» ثالثاً، وبنهاية السباق ، إكتمل عقد الدراجين الهواة الإماراتيين المؤهلين لخوض النهائيات.

تابع المنافسات وشارك في تتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، كل من ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، ونايف جكة عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، وشارك في تنظيم الحدث كل من مجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وإسعاف دبي، ولجنة تأمين الفعاليات، وشركة نداء للاتصالات المتخصصة.

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