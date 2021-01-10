النصر بطل الكأس الغالية لسيدات اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

توج فريق سيدات اليد بنادي النصر، أمس، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالفوز على الجزيرة 34 - 24، (انتهى الشوط الأول 18 - 11).

وبهذا الفوز، احتفظ الفريق بالكأس الغالية للسنة الثانية على التوالي، وقام نبيل عاشور رئيس الاتحاد، ونائبه عبد السلام ربيع، بتتويج سيدات «العميد» بالكأس والميداليات الذهبية، وفريق الجزيرة بالميداليات الفضية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومروان سنكل نائب رئيس شركة الألعاب بنادي النصر، ونسرين بن درويش مشرفة النشاط النسائي الرياضي بالنادي، كما تم تكريم حكام البطولة خميس العشر وسليمان عبد الله ومحمد جمعة وراشد إسماعيل، والمراقب جمال الشامسي بدروع تذكارية.

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