ريمة الحوسني تنضم إلى «الواد» لمكافحة المنشطات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حازت الدكتورة ريمة الحوسني، رئيسة اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات، عضوية لجنة الصحة والطب والبحوث في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الواد»، لتصبح بذلك أول امرأة عربية تنال هذه العضوية في إنجاز جديد لدولة الإمارات، وأوضحت الدكتورة ريمة الحوسني، أن حصولها على عضوية اللجنة يعتبر إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات خاصة وأنها أول امرأة عربية تنال هذا المنصب في منظمة عالمية لها وزنها وسمعتها، مشيراً إلى أن تواجدها في عضوية اللجنة يعزز من مكانة الدولة على المستوى العالمي، وأعربت عن تقديرها للهيئة العامة للرياضة بالدولة لدعم ترشيحها لهذه اللجنة.

وتعهدت الحوسني بمواصلة جهودها الحثيثة في العمل على مكافحة المنشطات على المستويين المحلي والدولي، وقالت إن وجودها في اللجنة يعزز دورهم الفعال في مكافحة المنشطات على غرار بقية الدول، وأضافت: سأعمل من خلال وجودي على المستوى الدولي في المساعدة على تعزيز وجود الدولة في خارطة مكافحة المنشطات على المستوى العالمي.

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