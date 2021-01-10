الهندية كولكارني تتصدّر دولية سيدات الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

تصدرت الهندية بهاكتى كولكارني بطولة كأس الشارقة الدولية الافتراضية للشطرنج للسيدات في نسختها الحادية عشرة والتي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبمشاركة أكثر من 500 لاعبة من 50 دولة من ضمنهن مجموعة من كبار المصنفات وصاحبات الألقاب الدولية.وحصدت كولكارني 4.5 نقاط من 5 جولات، فيما جاء الثلاثي المكون من: الروسية بولينا شوفالوفا، والأوكرانية لوليا أوسماك، والبولندية مونيكا سوكو في المركز الثاني بـ 4 نقاط.

وتقام بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات للمرة الأولى «أون لاين» وتبلغ جوائزها المالية أكثر من 10 آلاف دولار.

وتم افتتاح النسخة الحادية عشرة عبر منصة زووم الإلكترونية أول من أمس، بحضور الشيخ سعود المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وندى النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وعبّرت نجلاء الشامسي، عن سعادتها بما تحقق من انطلاقة ناجحة وسط مشاركة كبار المصنفات وتألق جميع اللاعبات بالرغم من كونها افتراضية، مؤكدة أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يعمل دائماً على نشر اللعبة بين مختلف الفئات والأعمار والعمل على الترويج لها من خلال إقامة البطولات المحلية والدولية، موضحة، أن البطولة فرصة كبيرة من أجل مواصلة النشاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز