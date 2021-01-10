المنصوري يتألق بافتتاحية «كايت سيرف دبي»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

حقق بطلنا محمد عبيد المنصوري قائد منتخبنا الوطني لرياضة ألواح التزحلق على المياه بالمظلات- كايت سيرف (ثنائية) في اليوم الأول بالفوز بالمركز الأول فئتي توين تيب والمهارات المفتوحة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة 2021، التي جرت أحداثها في شاطئ نسناس بجميرا أول من أمس. وتفوق المنصوري مسجلاً أفضل معدل في الفئتين ضمن البطولة التي شهدت التنافس بين 83 متسابقاً ومتسابقة،

وعقب نهاية المنافسات قام هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الأبطال.

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