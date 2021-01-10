«الوثبة» تكسب تحدي الحول والزمول في تمهيدي الهجن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اختتمت، أمس، بميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، منافسات الأسبوع الخامس عشر من السباقات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020 - 2021، التي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة عدد كبير من المطايا من هجن أبناء القبائل.

وأقيمت المنافسات في فئة الحول والزمول، على مدار 16 شوطاً، لمسافة 8 كلم، إذ نجحت «الوثبة» لسيف علي راشد الكتبي، في انتزاع لقب الشوط الأول، بعدما قطعت مسافة الشوط في 12.53.1 دقيقة.

وقدمت «نهب» لأحمد خلفان خصيبة الظاهري، أقوى أداء خلال منافسات الحول والزمول، بعدما حققت أسرع زمن على الإطلاق خلال الشوط الثاني، وعبرت خط النهاية في زمن قدره 12.42.3 دقيقة، بينما حلق «ضاري» لمحمد صالح علي الحميري، بأول أشواط الزمول في الشوط الثالث، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 13.13.5 دقيقة.

وشهد الشوط الرابع، تألق «شاهين» لحربي العامري، الذي تمكن من خطف المركز الأول، بزمن قدره 13.04.7 دقيقة، فيما كانت «مياسة» بشعار فرج علي بن حمودة الظاهري، على موعد من لقب الشوط الخامس للحول المحليات، بتوقيت زمني قدره 12.51.2 دقيقة.

وواصل شعار فرج علي بن حمودة الظاهري، التألق في الشوط السادس عبر «مغيضة»، ليحصد النقطة الثانية في منافسات أمس، أما الشوط السابع، فقد أسفر عن فوز «هداد» لراشد غدير سعيد الكتبي، الذي نجح في إنهاء الشوط في 12.24.00 دقيقة.

وانتزع «شاهين» لمحمد راشد المنصوري، ناموس الشوط الثامن للزمول المحليات، بزمن قدره 13.19.00 دقيقة، فيما حصدت «دكتورة» لسيف علي راشد الكتبي، لقب الشوط التاسع، بزمن قدره 12.51.1 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط من العاشر وحتى السادس عشر، عن فوز كل من «مهمة» لعلي عبيد الكتبي، و«حربة» لعبيد محمد الخييلي، و«سلاطين» لصالح حربي العامري، و«نزيه» لحمد الصغرون الدرعي، و«شاهين» لسعيد حمد الدرعي، و«مذيار» لحامد حميد الدرعي، و«الوارية» لمحمد سويد المنصوري.

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