نجاح كبير لسباق «الركض لتحقيق الأمنيات»

المصدر: وام

بتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، أقيمت أمس النسخة الثالثة من سباق «الركض لتحقيق الأمنيات» بمشاركة كبيرة من جميع الأعمار والجنسيات في أجواء عائلية رائعة حفلت بالمرح والترفيه وسط إجراءات وقائية.

وأشاد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بدعم بنك أبوظبي التجاري، ومدينة زايد الرياضية، وشركة غلف مالتي سبورت على جهودهم المبذولة لدعم المؤسسة من خلال نشر رسالتها الإنسانية النبيلة بين أفراد المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بالإضافة إلى الدعم المادي لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

وقال الزبيدي نأمل أن يحمل عام «الاحتفال باليوبيل الذهبي» للدولة معه الصحة والسلام والأمان لجميع البشر في كافة أرجاء العالم، ونتطلّع قُدماً إلى أن تُشكّل مُبادراتنا وفعالياتنا خلال هذا العام منصة للعمل الخيري والإنساني الذي ينعكس إيجاباً على إسعاد الإنسان على أرض الفرص الواعدة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية ويعيش فيها الجميع وفق قيم التسامح والاحترام والانفتاح، من خلال تحقيق المزيد من الأمنيات ورسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى مع عائلاتهم في ربوع أرض السلام والمحبة.

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