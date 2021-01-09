لاعبة روسية مغمورة تطيح بالمصنفة الأولى سابقاً من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

فجرت الروسية انستازيا جاسانوفا المصنفة 292 على العالم مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاحت بالتشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى سابقاً من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس، اليوم السبت، في أولى مفاجآت لعبة التنس على مستوى السيدات في عام 2021، لتتأهل جاسانوفا إلى الدور ثمن النهائي من البطولة التي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمجمع أبوظبي الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية.

وفي أول مباراة لها على الإطلاق ضد أفضل 100 لاعبة، صدمت الروسية المغمورة، منافستها بليسكوفا المصنفة السادسة على العالم في التصنيف الحالي بمجموعتين مقابل لا شيء 6-4 و6-4، لتواصل أسبوعها الرائع في اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وشاركت الروسية البالغة من العمر 21 عامًا في السحب الرئيسي لأول مرة في اتحاد لاعبات التنس المحترفات في أبوظبي، وحققت أول فوز لها على مستوى الجولة الأولى، على منى بارثيل المصنفة الـ 25. لتواصل مفاجآتها في أول مباراة على الإطلاق للروسية ضد إحدى المصنفات الـ 100، فضلاً عن واحدة من ضمن المصنفات العشرة الأوائل.

وستحاول جاسانوفا الحفاظ على مسيرتها الرائعة عندما تواجه الإسبانية سارة سوريبيس تورمو، غداً الأحد، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتعد الخسارة هي الأولى لبليسكوفا أمام لاعبة خارج قائمة أفضل 50 في لائحة تصنيف لاعبات التنس المحترفات في العالم، وذلك منذ أن سقطت أمام المصنفة 73 جيلينا أوستابينكو في بكين 2019، إذ فازت التشيكية بلقب في الأسبوع الأول من الموسم في ثلاثة من المواسم الأربعة الأخيرة في بريسبن باستراليا أعوام 2017 و2019 و2020، لكنها ودعت بطولة أبوظبي مبكراً.

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