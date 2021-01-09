«دبي كايت سيرف» تختتم أولى جولاتها اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يسدل اليوم الستار على منافسات بطولة دبي لألواح التزحلق على المياه بالمظلات «كايت سيرف»، والتي يحتضنها شاطئ نسناس في جميرا، بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وكانت المنافسات قد بدأت أمس في فئتي «فريق ستايل» و«توين تيب»، بمشاركة بلغت أكثر من 72 متسابقاً ومتسابقة من محبي هذه الرياضة من نجوم المنتخب الوطني والمحترفين والهواة، واضطرت اللجنة المنظمة إلى الانتظار في الفترة الصباحية من أجل تحسن سرعات الرياح قبل أن تقرر إجراء المنافسات في فئتي توين تيب وفريق ستايل لتقام في الفترة المسائية ولجميع المراحل والتظاهر فيها للمشاركين والمشاركات، وينتظر أن تستكمل اليوم السبت المنافسات بإقامة سباقات مختلفة في فئة هايدروفويل للرجال والسيدات والشباب على فترتين صباحية ومسائية حسب سرعات الرياح وحالة البحر.

إشادة

من جانبه، أشاد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمستوى المشاركة والإقبال الكبير الذي حققه الحدث في يومه الأول، حيث تجاوز عدد المشاركين من الجنسين سبعين متسابقاً ومتسابقة، الأمر الذي يعكس مدى الشعبية التي اكتسبها الحدث والشهرة التي تحظى بها، وأكد القمزي، أن موقع السباق في شاطئ نسناس في جميرا أضاف بعداً جديداً للحدث، باعتبار أن المكان يعد مقراً لمحبي ممارسة هذه الرياضة، الأمر الذي ساعد كثيراً المشاركين في التجهيز والإعداد قبل المشاركة والدخول في قلب المنافسة، كما وجّه مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الدعوة إلى الجمهور الكريم لمتابعة فعاليات اليوم الختامي والاستمتاع بأجواء التنافس من على الشاطئ على مدار اليوم.

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