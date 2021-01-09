جودو الإمارات جاهز لبطولة الدوحة لأساتذة الماسترز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخبنا للجودو أمس إلى الدوحة قادمة من رومانيا، للمشاركة في بطولة الدوحة للماسترز للجودو، والتي تشهد مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 70 دولة، وتفتتح غداً بصالة الوسيل للخدمات المتعددة، كأولى بطولات الاتحاد الدولي للجودو المؤهلة لدورة «طوكيو 2021»، وينظم الحدث الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه، بإشراف دولي الجودو.

وتجرى قرعة البطولة اليوم، والتي ستنطلق وفقاً للبروتوكول الصحي الذي حدده الاتحاد الدولي للجودو بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19).

ويحضر مراسم قرعة البطولة بجانب رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي ناصر التميمي أمين عام اتحاد المصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، كما توافرت كل متطلبات النجاح للبطولة بتوفر أعلى معايير السلامة وشروط البروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة النشاط بالاتحاد الدولي بما يضمن السلامة للجميع من كل النواحي.

وأكد الاتحاد الدولي في أول تعميم له صدر أول من أمس ضرورة حماية الرياضيين من آفة المنشطات وفقاً لقواعد (IJF و WADA)، بالإضافة إلى المعايير الدولية التكميلية التي حددتها لائحة الاتحاد بهدف حماية رياضة الجودو من ظواهر الغش السلبية التي تفقد الرياضة المنافسة الشريفة.

يشارك في البطولة إلى حانب منتخبنا 6 منتخبات عربية يتقدمها منتخب الإمارات، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس وقطر مستضيفة البطولة، ويمثل جودو الإمارات في بطولة (ماسترز الدوحة) اللاعبون فيكتور الذي يشارك في وزن تحت 73 كجم، وإيفان في وزن تحت 100 كجم ضمن برنامج الإعداد لدورة طوكيو 2021 بعد أن ضمنا التأهل لطوكيو مبكراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز