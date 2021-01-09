أبوظبي تستضيف بطولة جزيرة النزال «يو إف سي» 16 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق يوم 16 الجاري النسخة الثالثة من بطولة جزيرة النزال من «يو إف سي حلبة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي يوم 16 الجاري، في انطلاقة فعاليات الفنون القتالية في 2021 والتي تشهد عودة الجماهير للمرة الأولى، منذ بداية جائحة» كوفيد 19، بحضور أعداد محدودة من المشجعين.

ويتشارك في تنظيم الحدث دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومنظمة «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة، ويتم بث الفعاليات في 171 بلداً ومنطقة حول العالم وبـ40 لغة، وتصل إلى أكثر من مليار مشاهد. 3 وتضم بطولة جزيرة النزال من «يو إف سي 3 نزالات كبرى خلال 7 أيام، وستكون البداية ببطولة يو إف سي ليلة القتال لوزن الريشة والتي تجمع بين «ماكس هولواي»، المصنف أول عالمياً، وخصمه الأمريكي «كالفن كتار»، المصنف سادساً، والذي أعرب عن تصميمه وحرصه على إظهار مهاراته للفوز باللقب وانتزاعه من هولواي، ويواجه مايكل شيسا 20 الجاري منافسه القوي نيل ماجني في نزال فئة وزن الديك وحقق كل منهما الفوز في 3 نزالات متعاقبة، ما يعزز قوة النزال بينهما.

وتختتم فعاليات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي مع بطولة يو إف سي 257، والتي تشهد إعادة النزال بين البطل كونور ماكجريجور وداستن بورييه، فمنذ نزالهما السابق في فئة وزن الريشة الذي أقيم في 2014، وجد بورييه ضالته في فئة الوزن الخفيف، متغلباً على عدد من كبار اللاعبين أمثال جاستن جايثجي وماكس هولواي، وحاز على اللقب المؤقت عن فئة الوزن الخفيف، فيما واصل ماكجريجور، البطل المخضرم تقديم عروضه القوية التي توجت مؤخراً بهزيمة دونالد سيروني خلال 40 ثانية فقط. وقال دانا وايت، رئيس يو إف سي: نستهل عامنا الجديد بأسبوع من النزالات المهمة في ثلاثية جزيرة النزال، لنقدم لعشاق يو إف سي حول العالم جرعة من الحماس مع جزيرة النزال.

وجهة رائدة وأكد علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أنه بعد النجاح اللافت الذي حققته النسختان السابقتان من جزيرة النزال من «يو إف سي» إلى جانب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم مؤخراً، أثبتت أبوظبي مجدداً قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى ضمن بيئة آمنة وصحية خلال فترة انتشار جائحة «كوفيد 19»، وقال: إقامة النسخة الثالثة من جزيرة النزال من «يو إف سي» تسهم في ترسيخ حضور أبوظبي وجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية إلى جانب ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر المدن أماناً عالمياً.

وأضاف: بعد الإعلان عن عودة الحركة السياحية في أبوظبي، نرحب بالمشجعين مجدداً لحضور الفعاليات مباشرة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس والتي ستفتتح أبوابها الشهر الجاري، ويعود هذا النجاح إلى التعاون المثمر بين دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وشركائها من مختلف الجهات المعنية في أبوظبي تجاه أزمة «كوفيد 19»، حيث التزمت أبوظبي بتطبيق أرقى الإجراءات والمعايير الصحية العالمية لضمان صحة وسلامة المجتمع.

ولفت إلى أن فعاليات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي ستسلط الضوء على ما تمتلكه الدولة من مقومات تجعلها الوجهة الشتوية الأفضل في العالم، إلى جانب ما توفره من تجارب فريدة تجذب الزوار وبخاصة عاصمتنا التي تحتضن مزيجاً غنياً من الوجهات الثقافية والترفيهية ومواقع الجذب السياحي. حضور متميز وأشارت نوف البوشليبي، رئيس إدارة الوجهات السياحية في شركة ميرال إلى أن استضافة جزيرة ياس لفعاليات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي يعكس الحضور المتميز للجزيرة كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال، ونظراً لكون هذه البطولة أول فعالية تستضيفها الاتحاد أرينا الجديدة، فإنها تشكل فرصة مهمة ومنصة مثالية لتسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها هذه الصالة أمام الجمهور العالمي.

بث

ومن المنتظر أن يتم بث ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي بشكل مباشر عبر محطات البث حول العالم، وعلى القنوات المدفوعة في أسواق محددة. ويتم بث محتوى يو إف سي في الإمارات وباقي أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على قناة أبوظبي الرياضية، وعبر منصة يو إف سي أرابيا، أول خدمة مشاهدة مدفوعة من يو إف سي باللغة العربية.

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