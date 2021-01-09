سيدات النصر والجزيرة في أغلى كؤوس اليد اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تشهد صالة الشيخ راشد بن سعيد بالقلعة الزرقاء، في الثالثة عصر اليوم، موقعة من العيار الثقيل، عندما يستقبل سيدات اليد بنادي النصر منافستها سيدات اليد بالجزيرة في مواجهة تستهدف الفوز في مباراة «الإياب» في الدور الثاني للبطولة من أجل اقتناص كأس صاحب السمو رئيس الدولة لسيدات اليد للموسم 2021/‏2020، والذي تم تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويخوض فريق النواعم بقلعة العميد، المباراة بطموحات بلا حدود في سعيهن للفوز للاحتفاظ باللقب للسنة الثانية على التوالي، ولتحقيق ثنائية الموسم الماضي، بعد أن توجن بمنتصف الشهر الماضي بدرع الدوري العام للسنة الثانية على التوالي بفوزهن في المباراة الفاصلة مع منافسهن التقليدي فريق سيدات اللعبة بنادي الجزيرة بنتيجة 29/‏22.

وكانت إدارة شركة الألعاب الرياضية بالنادي، قد نظمت الثلاثاء الماضي احتفالية كبيرة لبنات القلعة الزرقاء تكريماً وتقديراً لفوزهن بدرع الدوري العام، والذي بالتأكيد سيمثل حافزاً ودافعاً لنواعم القلعة الزقاء لخوض مباراتهن اليوم بطموح النصر وإضفاء الفرحة على الجميع بعقر دارهن ووسط قيادتهن.

وبنفس الوقت تتطلع بنات الجزيرة للعودة للعاصمة بالكأس الغالية لاستعادتها من جديد من معقل القلعة الزرقاء، وتدرك مدربة الفريق التونسية نسيمة ضوب أهمية المباراة وصعوبتها عندما تواجه فريقاً كبيراً بحجم سيدات النصر، واللواتي نجحن في كسر احتكار فريق الجزيرة لجميع بطولات اللعبة منذ 6 سنوات.

نظام البطولة

ووفق نظام البطولة التي يتنافس على لقبها الفريقان، بنظام الذهاب والإياب، فقد انتهت مباراة الذهاب والتي أقيمت بقلعة العنكبوت بالعاصمة بالتعادل 24/‏24، وللتويج بالكأس لا بد من تحقيق الفوز لأحدهما في مباراة اليوم «الإياب».

وبالتأكيد يدرك مدرب فريق سيدات النصر البحريني سيد رضا مع مشرفة اللعبة نسرين بن درويش، أهمية المباراة وخاصة بمعرفتهما بمكامن القوة والضعف لدى فريق الجزيرة وسيعملان للحد من مكامن القوة واستغلال مواقع الضعف للوصول للهدف المنشود. وفي حال التعادل في النقاط بين الفريقين في مجموع اللقاءين (الذهاب والإياب) بعد نهاية المباراة اليوم، يتم تطبيق المادة (2/‏2) كاملة من قواعد اللعب الدولية وذلك لتحديد الفريق الفائز بالبطولة.

وقد التقى الفريقان هذا الموسم 4 مرات 3 منها في الدوري العام نجح الجزيرة بالفوز في الدور الأول بنتيجة 30/‏24، ورد النصر الدين في الإياب بالفوز بنتيجة 22/‏29، وحول اللقب للمباراة الفاصلة، والتي حسمها فريق النصر بالفوز بنتيجة 29/‏35 والتتويج بدرع الدوري، والمباراة الرابعة في ذهاب الكأس وانتهت بالتعادل 24/‏24، فلمن تكون الغلبة والفوز اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز