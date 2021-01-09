181 دراجاً في السباق التأهيلي الثالث لبطولة السلم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدعم وتوجيهات مكتب المشتريات والتمويل التابع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»،ينظم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في الواحدة والنصف ظهر اليوم منافسات السباق التأهيلي الثالث لفئة الهواة المواطنين ويقام السباق بمنطقة القدرة في دبي،لمسافة 93 كم بمشاركة 181 دراجاً من الهواة المواطنين.

تأهل من السباق 20 دراجاً سوف ينضمون إلى 40 دراجاً نجحوا في التأهل من خلال المرحلتين الأولى والثانية وذلك للاشتراك في النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام 25 الجاري،وهي الحدث الأهم من بين الأحداث المهمة هذا الموسم في رياضة الدراجات الهوائية.

ويأمل المشاركون في سباق اليوم حسم أحد المراكز الأولى لضمان التأهل والاشتراك في السباق الختامي في البطولة.

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