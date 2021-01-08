منتخب الإمارات للجودو يصل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة الماسترز

المصدر: وام

يشارك منتخب الإمارات للجودو في بطولة الدوحة للاساتذة لعام 2021 التي تنطلق بعد غد " الأحد " بصالة مجمع لوسيل الرياضي، كواحدة من جولات الاتحاد الدولي للجودو المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالعاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.

وتشهد بطولة " ماسترز الدوحة " مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 70 دولة في مقدمتها 6 منتخبات عربية هي الإمارات، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس وقطر مستضيفة البطولة .

إلى ذلك تجرى عصر غد " السبت " قرعة البطولة بحضور ناصر التميمي أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وكانت بعثة منتخبنا قد وصلت اليوم للدوحة قادمة من معسكر رومانيا استعدادا لبطولة "ماسترز الدوحة" والتي يمثل جودو الإمارات فيها الثنائي فيكتور في وزن تحت 73 كجم، وإيفان في وزن تحت 100 كجم، ضمن برنامج الإعداد لدورة طوكيو 2021 بعد أن ضمن منتخبنا التأهل مبكرا لأولمبياد طوكيو.

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