أبوظبي تستضيف النسخة الثالثة من جزيرة النزال بحضور جماهيري محدود

المصدر: وام

تتشارك دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ومنظمة " يو إف سي " للفنون القتالية المختلطة لتنظيم النسخة الثالثة من جزيرة النزال من يو إف سي التي تنطلق في جزيرة ياس بأبوظبي 16 يناير الجاري .

وتستهل " يو إف سي " فعالياتها لعام 2021 مع نزالات " ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي " والتي تشهد عودة الجماهير للمرة الأولى إلى فعاليات يو إف سي منذ بداية جائحة " كوفيد-19 " .

وتعود بطولات يو إف سي إلى مقرها العالمي الآمن في صالة " الاتحاد أرينا الجديدة " بجزيرة ياس بأبوظبي لتستضيف 3 نزالات كبرى خلال سبعة أيام فقط، بحضور أعداد محدودة من المشجعين، في إنجاز جديد نتيجة للتعاون المثمر بين "يو إف سي " ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وتقام أول بطولة يو إف سي لهذا العام يوم السبت الموافق 16 يناير الجاري، مع بطولة يو إف سي ليلة القتال لوزن الريشة والتي تجمع بين "ماكس هولواي"، المصنف أول عالميا، وخصمه الأميركي "كالفن كتار"، المصنف سادسا، والذي أعرب عن تصميمه وحرصه على إظهار مهاراته للفوز باللقب وانتزاعه من هولواي.

وفي يوم الأربعاء 20 يناير، سيواجه مايكل شيسا منافسه القوي نيل ماجني في نزال فئة وزن الديك والذي من المتوقع، حيث يدخل المقاتلان الحلبة بعد تحقيق كل منهما الفوز في 3 نزالات متعاقبة، ما يعزز التوقعات بقوة النزال بينهما لإفراز البطل الذي سيتمكن من متابعة سلسلة الفوز للمرة الرابعة.

وتختتم فعاليات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي مع بطولة يو إف سي 257، والتي ستشهد إعادة النزال بين البطل "كونور ماكجريجور" و"داستن بورييه"، فمنذ نزالهما السابق في فئة وزن الريشة الذي أقيم في عام 2014، وجد بورييه ضالته في فئة الوزن الخفيف، حيث تغلب على عدد من كبار اللاعبين أمثال جاستن جايثجي وماكس هولواي، وحاز على اللقب المؤقت عن فئة الوزن الخفيف، فيما واصل ماكجريجور، البطل المخضرم في بطولات يو إف سي، تقديم عروضه القوية التي توجت مؤخرا بهزيمة دونالد سيروني خلال 40 ثانية فقط.

وقال دانا وايت، رئيس يو إف سي : " سعداء للغاية بأن نستهل عامنا الجديد بأسبوع من النزالات المهمة في ثلاثية جزيرة النزال، لنقدم لعشاق يو إف سي حول العالم جرعة من الحماس مع جزيرة النزال".

بدوره، قال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي : " بعد النجاح اللافت الذي حققته النسختان السابقتان من جزيرة النزال من يو إف سي إلى جانب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 الذي أقيم مؤخرا، أثبتت أبوظبي مجددا قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى ضمن بيئة آمنة وصحية خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19، ولا شك أن إقامة النسخة الثالثة من جزيرة النزال من يو إف سي هذا الشهر ستسهم في ترسيخ حضور أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية إلى جانب ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر المدن أمانا عالميا " .

وأضاف الشيبة : " بعد الإعلان عن عودة الحركة السياحية في أبوظبي، يسعدنا أن نرحب بالمشجعين مجددا لحضور الفعاليات مباشرة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس والتي ستفتتح أبوابها في يناير الجاري، ويعود هذا النجاح إلى التعاون المثمر بين دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وشركائها من مختلف الجهات المعنية في أبوظبي تجاه أزمة كوفيد-19، حيث التزمت أبوظبي بتطبيق أرقى الإجراءات والمعايير الصحية العالمية لضمان صحة وسلامة المجتمع ".

ولفت إلى أن فعاليات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي ستسلط الضوء على ما تمتلكه دولة الإمارات من مقومات تجعلها الوجهة الشتوية الأفضل في العالم، إلى جانب ما توفره من تجارب فريدة تجذب الزوار وبخاصة عاصمتنا التي تحتضن مزيجا غنيا من الوجهات الثقافية والترفيهية ومواقع الجذب السياحي".

من جانبها، قالت نوف البوشليبي، رئيسة إدارة الوجهات السياحية في شركة ميرال: " تؤكد استضافة جزيرة ياس لفعاليات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي على النجاح الكبير الذي حققته الجزيرة في استضافة أول نسختين من فعاليات جزيرة النزال، وتعكس الحضور المتميز للجزيرة كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال، ونظرا لكون هذه البطولة أول فعالية تستضيفها الاتحاد أرينا الجديدة، فإنها تشكل فرصة مهمة ومنصة مثالية لتسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها هذه الصالة أمام الجمهور العالمي".

وتعد ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي الفعالية الافتتاحية لحلبة الاتحاد أرينا فائقة التطور، والتي ستستضيف نزالات يو إف سي للمرة الأولى، وتتوفر تذاكر محدودة لحضور منافسات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي عبر etihadarena.ae و ticketmaster.ae .

ومن المنتظر أن يتم بث ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي بشكل مباشر عبر محطات البث حول العالم، وعلى القنوات المدفوعة في أسواق محددة، وتبث فعاليات يو إف سي في 171 بلدا ومنطقة حول العالم وبـ 40 لغة مختلفة، وتصل إلى أكثر من مليار مشاهد.

كما سيتم بث محتوى يو إف سي في دولة الإمارات وباقي أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على قناة أبوظبي الرياضية، وعبر منصة يو إف سي أرابيا، أول خدمة مشاهدة مدفوعة من يو إف سي باللغة العربية.

ويتوافر تطبيق UFC Arabia على متجري Apple Store وGoogle Play، مع إمكانية استخدامه عبر شبكة الإنترنت والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي قد أعلنت في ديسمبر 2020 عن استئناف الأنشطة السياحية في الإمارة، إلى جانب العودة التدريجية لاستضافة الفعاليات مع تحديد لوائح تنظيمية صارمة لجميع الأنشطة السياحية بهدف ضمان سلامة المجتمع في أبوظبي.

وحرصا على الامتثال لهذه اللوائح التنظيمية، ستتم استضافة الرياضيين والمدربين وموظفي يو إف سي وموظفي المرافق السياحية والرياضية ضمن منطقة آمنة في جزيرة ياس، كما سيتم توفير مناطق إضافية حصرية للمشجعين لإفساح المجال أمامهم لحضور الفعاليات بشكل آمن.

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