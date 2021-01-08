فريق الإمارات للدراجات الهوائية يتلقى لقاح كوفيد

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تلقى الدراجون وطاقم العاملين في فريق الإمارات، الفائز بسباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية 2020، لقاح كوفيد-19 الذي أقرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات وطورته شركة (سينوفارم سي إن بي جي) عقب نجاح تجارب حملة #لأجل_الإنسانية التي رعتها شركة جي 42 للرعاية الصحية.

وقد تلقى اللقاح حتى اللحظة 27 دراجاً، منهم الفائز بسباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية لعام 2020 الدراج السلوفيني تاداي بوغتشار، إلى جانب 32 عامل في الفريق.

وتعليقاً على تلقي الفريق للقاح، قال مدرب فريق الإمارات، مورو جيانيتي: «لكوننا فريقاً إماراتياً، نشعر بالفخر الشديد تجاه الجهود التي تبذلها الدولة وقيادتها على كل الأصعدة للحد من تأثير جائحة كوفيد-19 وأخذ زمام المبادرة في الجهود الرامية إلى العودة بالحياة إلى وضعها الطبيعي».

وأضاف: «يشعر أعضاء الفريق كله بالسعادة الغامرة إزاء إعطائهم الفرصة لحماية أنفسهم والآخرين من خلال تلقي هذا اللقاح. ونتوجه بالتهنئة لدولة الإمارات وكافة الشركاء الضالعين في هذا البرنامج على عملهم الدؤوب وتفانيهم المذهل لتحقيق المراد في هذه المرحلة».

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