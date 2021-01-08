«كايت سيرف» ضربة البداية في جميرا اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يشهد شاطئ نسناس بيتش في جميرا، اليوم وغداً، إثارة وتشويقاً من خلال منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف».

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات لانطلاقة الحدث، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إمارة دبي، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان. وتعد الجولة الأولى التي تنطلق، اليوم، واحدة من ثلاث مراحل ضمن بطولة دبي المفتوحة 2020-2021.

والتي تشمل محطتين أخريين، واحدة في الخامس عشر، والثانية في السادس عشر من الشهر الجاري، والثالثة والختامية نهاية شهر مارس المقبل.

وتجمع المنافسات ما يزيد على 80 متسابقاً ومتسابقة من نجوم منتخبنا الوطني ومحبي هذه الرياضة من المحترفين والهواة من أبناء الجاليات المقيمة في الدولة وزوار الدولة من عشاق الرياضات البحرية، والذين يقضون أحلى الأوقات في أجمل شتاء في العالم. وتبدأ المنافسات عبر فئتين، الأولى «فري ستايل» أو المهارات المفتوحة، والتي تظهر تحكم المتسابق في المظلة واللوح المائي في آن، مع إتقان حركات استعراضية تظهر مدى إتقانه لهذه المهارة وحسن استعداده ومنافسات «توين تيب»، تشمل منافسات الرجال والشباب والسيدات.

ويقام غداً سباقات فئة «هايدروفويل»، ويتطلع جميع المتسابقين والمتسابقات في جمع النقاط من أجل المنافسة على صدارة الترتيب العام في كل فئة من فئات البطولة. ويتقدم قائمة المتسابقين المشاركين في الحدث نخبة من نجوم منتخبنا الوطني، والذي يحظى برعاية ودعم من لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.

وأظهرت بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف منذ تأسيسها قبل 4 مواسم وتحديداً في 2017-2018 بروز عدد من الأبطال أمثال محمد عبيد المنصوري وسهيل المري وأحمد المحيربي وخالد بالجافلة، وفي النسخة الماضية ظهر جيل صاعد من بينهم بطلنا الناشئ عبدالله المحيربي.

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