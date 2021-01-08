سباق «نزوى» للدرجات الهوائية ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية بداية من الثامنة من صباح اليوم ثالث سباقاته المحلية التي تستضيفها مدينة نزوى بإمارة الشارقة، والذي تم تخصيصه لدراجي الأندية الوطنية المشاركة في نشاط الاتحاد وسيقام لمسافة 99 كم على ثلاث دورات كل دورة بواقع 33 كم، وتم تخصيصه لفئتي الكبار وتحت 23 سنة، ومن المتوقع مشاركة نحو 60 دراجاً في السباق يتنافسون على حسم الصدارة في كل فئة.

يعتبر سباق نزوى اليوم هو السباق الثالث في برنامج سباقات الاتحاد هذا الموسم، حيث افتتح الموسم بسباق أم القيوين الذي ضم 5 فئات منها فئات الهواة من المواطنين والمقيمين، ثم سباق مدينة كلباء الذي شهد مشاركة 5 فئات أيضاً.

وكانت انطلاقة الموسم شهدت قوة وتنافساً وتميزاً بين المشاركين في مختلف الفئات وبصفة خاصة من جانب دراجي الأندية المعتمدة، الذين نجحوا في تصدر المنافسات بقوة وجدارة، إضافة إلى نجاح التنظيم.

وكان مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة منصور بوعصيبة، أولى أهمية خاصة للسباقات المحلية لكسب أكبر عدد من الوجوه الشابة التي تدعم صفوف المنتخبات الوطنية، كما نجح في إدراج مشاركات الهواة من المواطنين والمقيمين في عدد كبير من السباقات المحلية لإثراء المنافسات وزيادة حجم الإثارة بين كافة الفئات التي سمح لها بالمشاركة.

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