283 طيراً تدشن انطلاقة «العامة» في «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

انطلقت، أمس، أشواط «العامة» و«الملاك» بمشاركة كبيرة بلغت 283 طيراً، تنافست في 9 أشواط قوية لفئة جير شاهين لتسطر اليوم الخامس من منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 15 يناير الجاري في منطقة الروية بدبي، وفي أشواط العامة مفتوح، كسب عبدالله خلفان القبيسي بالطير «الصعب» شوط جير شاهين فرخ الرمز، قاطعاً المسافة بزمن 17.287 ثانية، كما نال عبدالله خلفان القبيسي المركز الثاني بالطير «ذهب» بـ 17.436 ثانية، وثالثاً سيف جمال الحريز بالطير «26» بـ17.552 ثانية.

وهيمن خالد ناصر الهاجري على المراكز الثلاثة الأولى في شوط جير شاهين جرناس رمز، وجاء أولاً الطير «تمام» قاطعاً المسافة بزمن 17.554 ثانية، وثانياً الطير «مشيرف» بـ17.648 ثانية، وثالثاً الطير «ياس» بـ17.754 ثانية.

ونال محمد خليفة بالجافلة المنصوري المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ رئيسي، بالطير «أس 2»، بعدما قطع المسافة بزمن 17.942 ثانية، يليه بطي خلفان القبيسي بالطير «حدث» بـ18.315ثانية، وثالثاً سيف جمال الحريز بالطير «10» بـ18.567 ثانية، وأكمل محمد خليفة بالجافلة المنصوري تفوقه، ليحصد الثنائية بالفوز بشوط جير شاهين جرناس رئيسي، بالطير «براق» بزمن 18.231 ثانية، يليه هزاع محمد المحمود بالطير «أس 32» بزمن 18.235 ثانية، ثم راشد علي المزروعي بالطير «88» بزمن 18.260 ثانية.

الفوج

وحقق مبارك سالم المرر المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ نقدي، بالطير «سويد» بزمن 18.538 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير «16» بـ18.556 ثانية، ثم خلفان عبيد المزروعي بالطير «الفوج» بـ18.643 ثانية.

أما في أشواط الملاك، فحصد حمد بن مجرن الكندي بالطير «الذيب» المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ رمز، بزمن 18.285 ثانية، وثانياً غدير محمد المنصوري بالطير «1» بزمن ـ18.531 ثانية، وثالثاً سيف محمد المقبالي بالطير «براق»

بـ 18.636ثانية، ونال خليفة غانم المزروعي المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ رئيسي، بالطير «حدبان» بزمن 18.434 ثانية، يليه ناصر خزام المنصوري بالطير «مشوش» بـ18.764 ثانية، وثالثاً عبد العزيز الكندي بالطير «المختار» بـ 18.794 ثانية.

وحقق علي سعيد العميمي المركز الأول في شوط جير شاهين جرناس رمز، بالطير «إيه 4» بزمن 17.974 ثانية، يليه راشد بن سرود المنصوري بالطير «الأبجر» بزمن 18.134 ثانية، وثالثاً حمد ثاني المجيردي بالطير «مايهاب» بـ 18.291 ثانية، وحقق جابر علي المرر المركز الأول في شوط جير شاهين جرناس رئيسي، بالطير «مشكور» بزمن 18.169 ثانية، يليه محمد سعيد العميمي بالطير «إيه 12» بـ18.195 ثانية، ثم خزام ماجد المنصوري بالطير «مزيون» بـ 18.242ثانية.

تحفيز

من جانبه، كشف راشد الخاصوني، نائب رئيس مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن هذه النسخة تعد الأقوى على مستوى السنوات، التي انطلقت فيها بطولة فزاع للصيد بالصقور- التلواح، سواء من ناحية المستويات والتقارب في النتائج، أو في أعداد الطيور والمشاركين التي شهدت زيادة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد الفرق التي تشارك في أشواط الشيوخ، كما تضاعف عدد الملاك من 150 في العام الماضي إلى 270 في النسخة الحالية بنسبة زيادة تصل إلى نحو 90%.

واعتبر الخاصوني أن التغييرات الجذرية التي طرأت على نظام المنافسات والأشواط أسهمت في تحفيز المشاركين، خصوصاً في الأشواط العامة الخاصة بالملاك تحديداً، حيث أتاحت الفرصة أمام عدد كبير من المشاركين للوجود في هذه الأشواط وكسب مراكز متقدمة خارج إطار أشواط العامة، التي يشارك فيها المحترفون .

كما يمكن تسميتهم، وهو الأمر الذي لمسناه خلال دعم بطولة الشارقة الشهر الماضي، حيث أسهم الأمر في تحفيز أعداد من هذه النوعية من الصقارين للمشاركة وعرض صقور قوية خاصة بهم، فكل صقار يمكنه المشاركة بأربعة طيور فقط في أشواط الملاك، على عكس العامة، التي يكون المجال مفتوحاً فيها دون التقيد بعدد.

حرص

بدوره، أكد الصقار بطي خلفان القبيسي أن حرصه على المشاركة في كل عام، نابع من التميز الذي تقدمه البطولة وقدرتها على مواكبة التطور وتعزيز القدرة التنافسية من خلال الأشواط، التي تشمل كل الفئات إلى جانب المبادرات الأخرى، التي يتم القيام بها.

موضحاً أنه وجد سهولة في عملية التسجيل والمشاركة وتجاوباً من القائمين على اللجنة المنظمة في إكمال كل الإجراءات، معبراً عن، تطلعه للمنافسة على المراكز الأولى، كما يحرص على ذلك سنوياً، وهو قام بتجهيز أقوى وأفضل الطيور لكل شوط من أجل محاولة تحقيق أفضل النتائج.

على جانب آخر، تسحب صباح اليوم، قرعة النسخة الثانية لدوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فيما تتواصل أشواط العامة والملاك، بإقامة منافسات فئة بيور جير.

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