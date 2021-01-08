نجوم «السباق إلى دبي» جاهزون لـ«أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أكد أبرز نجوم «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، مشاركتهم في النسخة المقبلة من بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي تقام في نادي الإمارات للغولف بالفترة من 28 إلى 31 يناير المقبل، يتقدمهم حامل اللقب لي ويستوود.

وأعلن أسطورة الجولة الأوروبية للغولف لي ويستوود عن مشاركته في الحدث المقبل في دبي، وهو الذي توج بلقب «السباق إلى دبي» كأفضل لاعب لموسم الجولة الأوروبية للغولف، للمرة الثالثة في مسيرته، وسينضم إليه وصيفه ومواطنه ماثيو فيتزباتريك، الذي توج بلقب جولة موانئ دبي العالمية ليعود اللاعبان إلى تحدٍ مرتقب وجديد في دبي بداية من الموسم الجديد في 2021.

واحتل ويستوود المركز الثاني ثلاث مرات في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك في أعوام 1999 و2010 و2012، وهو حريص على إضافة المزيد من النجاح في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن فاز سابقًا ببطولة جولة موانئ دبي العالمية في 2009.

النجوم

سينضم إلى الثنائي الإنجليزي مواطناهما إيان بولتر وبول كيسي، اللذان حصدا 26 لقباً في الجولة الأوروبية بينهما رافا كابريرا بيلو، الفائز في أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، والفائز بألقاب متعددة في الجولة الأوروبية كريستيان بيزويدنهوت ومات والاس، وهما اللذان كانا وصيفي أوميغا دبي ديزرت كلاسيك في 2020 و 2019 على التوالي.

وينضم هذا السباعي إلى مجموعة من أفضل لاعبي العالم في النسخة 32 من بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، والتي تشمل الفائز بالبطولة الأمريكية كولين موريكاوا ونجوم كأس رايدر تومي فليتوود وتيريل هاتون والفائز بأوميغا دبي ديزرت كلاسيك 2017 سيرجيو جارسيا وبطل الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2013 جاستن روز وحامل اللقب لوكاس هيربرت.

طموح

وقال ويستوود، الذي حقق 25 لقباً في الجولة الأوروبية: لطالما استمتعت باللعب في أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، وأضاف: لقد لعبت في هذا الحدث لأول مرة في 1994 وكانت التغييرات والنمو في دبي منذ ذلك الحين مذهلة للغاية. ويشارك فيتزباتريك، الذي أصبح في 2018 وهو في الـ 24 من عمره، أصغر لاعب إنجليزي يصل إلى خمسة انتصارات في الجولة الأوروبية

وكذلك يشارك بولتر، الفائز 12 مرة في الجولة الأوروبية، في المجلس في النسخ الأربع الأخيرة وسيشارك للمرة 11 في هذا الحدث بعد أن ظهر لأول مرة في 2001، والنجم الإسباني كابريرا بيلو مقيم في دبي ولديه علاقات قوية مع الحدث بعد أن فاز بلقبه الثاني في الجولة الأوروبية في ملعب المجلس في 2012.

وسيكون الحضور مخصصاً للضيوف المدعوين فقط، ولكن سيتم بث الحدث للجمهور في جميع أنحاء العالم على شبكات البث الرياضية الرئيسية، وسيتم مشاركة المحتوى الحصري على قنوات التواصل الاجتماعي للبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك.

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