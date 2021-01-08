منتخب الملاكمة يشارك في «عربية الكويت»

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة موافقة رسمية من الهيئة العامة للرياضة من أجل المشاركة في البطولة العربية الثالثة للرجال والأولى للسيدات في فبراير من العام الجاري 2021.

وأفاد بيان الموافقة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية قبل السفر، وأثناء المشاركة في البطولة، بداية من الحصول على الموافقة على السفر في ضوء تصنيف الدولة المضيفة في حينه من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتأكد من قبول الدولة المختارة استضافة البعثات المشاركة، وإجراء اختبار مسحة الأنف «بي سي آر» لكامل البعثة قبل السفر، والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسهيل خروج البعثة، والالتزام بتطبيق جميع شروط وإجراءات الدولة المستضيفة، والالتزام بشروط وإجراءات شركات الطيران، بما فيها تجنب مخالطة بقية المسافرين.

وارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد الجسدي، ويمنع على البعثة الاختلاط أو الخروج من مكان الإقامة إلا للتدريب أو المشاركة في المسابقات، ويفضل أن يكون مكان الإقامة مخصصاً للبعثة فقط، وضرورة مرافقة البعثة طاقم طبي يتابع الحالة الصحية لكل أفرادها، والحرص على التأكد من التعقيم المستمر لمرافق الإقامة والتدريب، والتأكد من صحة طواقم تقديم خدمات الإعاشة، وفي حالة وجود أي حالة إيجابية يتعين على اتحاد اللعبة المعنية التواصل مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

التزام

وتضمن البيان الإرشادي الصحي الصادر عن الهيئة أيضاً مجموعة من الإرشادات التي يجب الالتزام بها عند العودة إلى الوطن بعد المشاركة في البطولة، وهي إجراء فحص مسحة الأنف قبل العودة بموعد أقصاه 96 ساعة، وإبراز نتيجة الفحص السلبية قبل المغادرة، وإجراء فحص مسحة الأنف عند الوصول إلى المطار، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الدولة بما فيها ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي، وتحميل تطبيقات المتابعة الصحية، والالتزام بتطبيق مدة الحجر المنزلي طبقاً لتصنيف الدولة في حينه وحسب بروتوكول تنظيم السفر لمطار الوصول.

وأكد حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة، أن الاتحاد سوف يحرص على تطبيق كل التوجيهات الصادرة عن الهيئة لأنها تستهدف سلامة اللاعبين واللاعبات في الأساس، وكل أعضاء البعثة، وأنه سيقوم بتعميم هذه الإرشادات على أفراد البعثة التي ستتوجه إلى الكويت، ومتابعة تطبيقها بشكل دوري، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنس العتيبة سيبحث في اجتماعه المقرر له الثلاثاء المقبل توفير كل الدعم لبرنامج استعداد المنتخب بهدف تقديم أداء مميز وصعود منصات التتويج.

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