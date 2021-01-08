مواجهتان في انطلاقة كأس نون للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تنطلق اليوم، الجمعة، في الثانية والنصف، منافسات بطولة كأس نون للبولو 2021، ذات التصنيف 8 هانديكاب، والتي تشهد مباراتين، تكشف خلالها الفرق الأربعة المشاركة في البطولة، أوراقها في ظهورها الأولى، على أرض ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية، بمنطقة المرابع العربية بدبي، منظم ومستضيف منافسات البطولة التي تمتد لغاية 15 يناير الجاري.

وتحظى البطولة بنسختها الأولى بدعم ورعاية شركة نون للتجارة الإلكترونية، وتشهد مشاركة 4 فرق، يقودها العديد من نجوم اللعبة المواطنين والعرب، إلى جانب العديد من المحترفين الأجانب، وهي فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق (إيه إم)، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق بن دري، بقيادة محمد وراشد حميد بن دري، وفريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش وراشد العبار، تتنافس الفرق للفوز بلقب وكأس البطولة، والتي تصل مجمل جوائزها إلى 100 ألف درهم، بالإضافة للكؤوس والهدايا التذكارية.

(إيه إم) مع بنجاش

وتقص شريط البطولة في الثانية والنصف مباراة فريق (إيه إم)، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، ومعها كل من اللاعبين سانتوس لريرتي وبالياورجازا وبينجامين بانيلو، أمام فريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، ومعه كل من اللاعبين راشد العبار وفيدي فون وجاسو كروتو.

وتعقبها في الرابعة عصراً، المباراة الثانية، والتي يلتقي فيها فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يضم إلى جانب سموها اللاعبين لوكس مونتوفيردي وفكاندو كيلي وتوماس بانيلو، بمواجهة فريق بن دري، بقيادة الشابين الشقيقين محمد وراشد بن حميد بن دري، ومعهما اللاعبان بوتيستا البيردي وغريغوريو جولوسي.

إجراءات احترازية

وأكد خالد عيسى الياسي مدير نوادي إعمار الترفيهية مدير البطولة، حرص شركة نون على إقامة هذه البطولة، رغم أنها تأتي في ظل الأجواء التي فرضها انتشار فيروس كوفيد 19.

مؤكداً أن كافة الإجراءات الاحترازية، ستكون حاضرة بقوة خلال البطولة، وأي نشاط أو فعالية في النادي، تستهدف الحرص على سلامة الجميع، ووجّه شكره لمسؤولي شركة نون، لرعايتها ودعمها للبطولة، ولإدارة نادي دبي للبولو، واعتبر هذه البطولة ضمن أجندة النادي السنوية، إلى جانب العيد من البطولات القادمة بهذا الموسم، ومؤكداً الجهوزية التامة لهذا الصرح الرياضي الكبير للموسم.

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