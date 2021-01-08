منافسات بطولة «الحبتور للبولو» تنطلق اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تنطلق في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة منافسات بطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو لشهر يناير 2021 والتي تعد باكورة بطولات العام الجديد بالنادي وتمتد لغاية 15 الجاري، وتشهد مشاركة 4 فرق هي الباشا و«هيسكث استيتشس 9» فارنجتون و«بهانسالي دبي اس اس» وبهانديكاب من 4 إلى 6 جول.

ويمثل فريق الباشا كل من: ياسين سانشال وهاني جابش واليجاندرو وخوسيه كوينتووهو يحمل هانديكاب 3 جول، فيما يمثل فريق هيسكث استيتشس 9 كل من: اولير ويورين ديكسون وتوماس بلاسيوس وتوماس اريارتي ولدية 5 جول، وهذا الفارق يمنح فرصة لفريق الباشا بأن يدخل المباراة برصيد فارق التصنيف وهذا عبء على منافسه إن لم يتداركه في الشوطين الأوليين، فقد يدفع ثمنه في النهاية خاصة وأن اللاعبين «التوماسيين» سيرجحان كفة فريق هيسكث استيتشس 9.

حرص نجوم اللعبة على الخلود للراحة في هذه الفترة حتى يتسنى لهم المشاركة في كأس دبي الفضية التي ستنطلق في 22 الجاري وتستمر حتى 5 فبراير المقبل بهانديكاب 18 جول وهي من البطولات ذات المستوى العالي ثم تليها بطولة الاساتذة في الفترة من السابع وحتى الثاني عشر من شهر فبراير، البطولة المرتقبة التي ينتظرها عشاق اللعبة بشغف كبير وهي كأس دبي الذهبية التي تنطلق في 14 فبراير وحتى 15 مارس المقبلين والتي تشهد مشاركة ابرز نجوم اللعبة في العالم وستتوالى البطولات بعدها حتى تختتم في 23 إبريل المقبل ببطولة نادي ومنتجع الحبتور.

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