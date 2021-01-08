انطلاقة مميزة لـ «أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، منافسات النسخة الأولى لبطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات فئة 500 نقطة، وذلك تحت إشراف اتحاد لاعبات التنس للمحترفات WTA وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مبادلة ومدينة زايد الرياضية وهيلث بوينت.

وأسفرت نتائج المباريات الـ 12 في المنافسات الفردية في الدور الـ 64 عن فوز الروسية اكترينا الكساندروفا على الكازاخستانية زارينا دياز 2/ 0، وفوز الكندية فرنانديز على الإيطالية باوليني بالنتيجة نفسها، والتشيكية كريجيكوفا على الأمريكية لويب 2/ 0 أيضاً، وخسرت اللاتيفية سفيستوفا من الإسبانية بادوسا 2/1، والأمريكية بيرا على الكرواتية فيكتش 2/ 1، وفازت الأسترالية توملجانوفيك على الصينية زهو 2/ 0، وفازت التونسية أونس جابر على الروسية بافليوشينكوفا 2/ 0.

كما فازت أيضاً البلجيكية فلبكينس على الألمانية سيجموند 2/ 1، وحققت الكازاخية بوتينستيفا فوزاً سهلاً على الإيطالية تريفيسان 2/ 0، واليونانية سكاري على الروسية باتابوفا 2/ 0، والروسية كودرميتوفا على الإستونية كونتيفيت 2/ 0، والروسية كازاتكينا على الصينية وانج 2/ 1.

نتائج

فيما أسفرت نتائج مباراتي الزوجي في الدور الـ 64 عن فوز الأمريكية برادي والإسبانية مجوروزا على الأمريكيتين جوف وباجولا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 4/6 – 7/6 – 10/6، وفي المباراة الثانية خسر الزوجي الأوكراني كريستيان وشينوك من الكندية فيشمان والمكسيكية أولموس بمجموعتين نظيفتين.

وضمن الدور التأهيلي للفردي خسرت الكرواتية لوكاس تينا من الإيطالية ستيفانيني لوكريزيا 2/1، كما خسرت الهندية بهاتيا ريا من الرومانية إيرينا فيتكاو 2/0، والمكسيكية أولموس جوليانا من الروسية جاسانوفا أناستازيا 2/0، وفازت البريطانية بارج جودي على الأوكرانية كيشينوك ناديا 2/ 0، وخسرت الإسبانية بوريلو إسكوريهويلا إيرين من الفرنسية هسيه أماندين 2/0، وفازت اليونانية جراماتيكوبولو فالنتيني على البرزايلية ستيفاني لويزا 2/ 0، وفازت الهندوراسية أودفاردي بانا على الأوكرانية بوندارينكو كاترينا 2/ 1.

وخسرت الإسبانية لازارو غارسيا أندريا من التشيكية هراديكا لوسي 2/1، وفازت الكندية زاهو كارول على السويدية بيوركلوند ميريام 2/ 1، والهندوراسية بوندار آنا على الروسية سيزيكوفا يانا 2/ 0، وخسرت البولندية بيتر كاتارزينا من الإيطالية بييري جيسيكا 2/0، وفازت الصينية يانغ تشاو شوان على الكازاخستانية دانلينا آنا 2/ 1، وخسرت الأمريكية هاريسون كاثرين من الإيطالية توراتي بيانكا 2/1، وخسرت الأوكرانية ستراخوفا فاليريا من الإيطالية كاريغارو مارتينا 2/0.

جوائز

يذكر أن مجموع جوائز البطولة يبلغ 565.530 ألف دولار أمريكي، حيث تحصل بطلة منافسات الفردي على أكثر من 68 ألف دولار أمريكي و470 نقطة، فيما تحصل صاحبة المركز الثاني على أكثر من 50 ألف دولار أمريكي، وأكثر من 26 ألف دولار لصاحبة المركز الثالث، في حين تنال بطلة منافسات الزوجي على جائزة مالية تبلغ قيمتها أكثر من 7 آلاف دولار و470 نقطة.

وتقام البطولة وفقاً لأعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقاً للبروتوكول المتبع لعودة واستئناف الأنشطة والفعاليات الرياضية في إمارة أبوظبي، كما تشهد البطولة مشاركة 113 لاعبة في منافساتها التي تمتد حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 يناير 2021 والذي سيشهد نهائيات الفردي والزوجي وتتويج البطلات.

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