منتخب الجودو يصل الدوحة للمشاركة في «الماسترز»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

يصل منتخبنا الأول للجودو اليوم إلى الدوحة بعد ختام معسكره في رومانيا استعداداً للمشاركة في بطولة الدوحة للماسترز للجودو.

وكان منتخبنا الأول للجودو قد أنهى معسكره في رومانيا استعداداً للمشاركة في بطولة الدوحة للماسترز للجودو التي تفتتح الأحد المقبل بصالة الوسيل للخدمات المتعددة بالدوحة، وتعتبر أولى بطولات الاتحاد الدولي للجودو المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2021»، وينظمها الاتحاد القطري للتايكونادو والجودو والكاراتيه، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، ويشارك فيها أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 70 دولة، يتنافسون في 7 أوزان ومن بين المشاركين 6 منتخبات عربية هي الإمارات، مصر، الجزائر، المغرب، تونس وقطر.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، مشاركة الجودو الإماراتي في بطولة الدوحة للماسترز للجودو، باللاعبين فيكتور «وزن تحت 73 كجم»، وإيفان «وزن تحت 100 كجم» ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد «طوكيو 2021»، حيث تأهل اللاعبان إلى الأولمبياد في توقيت مبكر برصيد النقاط وتسهم بطولة الماسترز في إعدادهم، وخصوصاً أن بطولة الدوحة للماسترز يشارك فيها أفضل 16 لاعباً من المصنفين الأوائل عالمياً في كل وزن.

من ناحية أخرى اطمأن الاتحاد الدولي على توفير أعلى معايير السلامة وفق البروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة النشاط بالاتحاد الدولي بما يضمن سلامة الرياضيين والمسؤولين.

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