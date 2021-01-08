أحمد بن سعيد يستقبل فريق الإمارات للدراجات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مكتبه، أمس، فريق الإمارات للدراجات، الذي حل ضيفاً على المقر الرئيس للمجموعة.

وذلك في محطته الأولى بعد وصوله إلى دبي، لإكمال معسكره التدريبي السنوي قبيل موسم 2021 للدراجات، الذي سينطلق بـ«طواف الإمارات» في 21 فبراير المقبل.وتعد زيارة فريق الإمارات للمقر الرئيس لمجموعة الإمارات أول ظهور علني للفريق في الدولة، بعد فوزه التاريخي بطواف فرنسا، أشهر بطولة للدراجات في العالم، حيث ارتدى تاديج بوجاكار القميص الأصفر الذي يرمز للفائز.

كما فاز المتسابق السلوفيني الشاب، بالإضافة إلى ذلك، بقميصين آخرين في سباق فرنسا للدراجات، هما «القميص الأبيض» الذي يُمنح لـ«أفضل دراج شاب» و«قميص بولكا دوت» للحائز لقب «ملك الجبال». وقدّم تاديج بوجاكار القميص الأصفر، رمز الفوز بطواف فرنسا، إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وصعد فريق الإمارات إلى سطح المقر الرئيس للمجموعة، حيث استعرض بوجاكار مهاراته في ركوب الدراجات، عبر مضمار الجري القائم على السطح، وشملت زيارة الفريق الوقوف أمام جدارية أعدت خصيصاً لإبراز فوزه بطواف فرنسا، مع عرض لدراجة «كولناغو Colnago» وثلاثة قمصان فوز موقّعة تعود إلى تاديج بوغار.

وواصل فريق الإمارات سلسلة انتصاراته طوال موسم 2020، حيث فاز بمراحل مختلفة في سباقي «جيرو دي إيطاليا» و«فويلتا دي إسبانا». واحتل الفريق بفضل ذلك المرتبة الأولى في تصنيف «الاتحاد الدولي للدراجات UCI Team World».

وتشارك «طيران الإمارات» في رعاية فريق الإمارات منذ عام 2017 عندما تم تشكيل الفريق. وظهر شعار «طيران الإمارات» على واجهة معدات الفريق، بما في ذلك قمصان وسراويل ركوب الدراجات، بالإضافة إلى مزايا وحقوق أخرى عبر البطولات العالمية التي يشارك فيها الفريق، ويمثل الفريق دولة الإمارات والعلامة التجارية لطيران الإمارات على الساحة الدولية، من خلال مشاركته في بطولات الاتحاد الدولي للدراجات، ولعب الفريق دوراً رئيساً في ترويج وتعزيز رياضة ركوب الدراجات في دولة الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز