احتجاج العين يؤجل نهائي كأس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، برئاسة داوود المليح، تأجيل الجولة الأولى في انطلاق مباريات الدور النهائي لكأس رجال اليد، والتي كان مقرراً لها أن تقام اليوم، والتي تشهد مباراتين، تجمع الأولى بين فريقي الجزيرة مع الشارقة، والمباراة الثانية تجمع بين فريقي بني ياس مع دبا الحصن.

وأرجعت لجنة المسابقات هذا التأجيل، لحين الانتهاء من دراسة الاحتجاج الذي تقدم به نادي العين على نتيجة مباراته مع نادي الجزيرة، والتي أقيمت على أرض صالة نادي بني ياس، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوز الجزيرة 31/30، بختام الدور التمهيدي للبطولة، وسيتم البت في الموضوع خلال اجتماع لجنة المسابقات، والذي سيعقد ظهر غد السبت بمقر الاتحاد بدبي.

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